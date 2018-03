EUA e Inglaterra lançam ofensiva diplomática Os governos norte-americano e britânico vão deslanchar esta semana uma ofensiva diplomática para obter apoio ao ataque contra o Iraque. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, ia reunir-se hoje com o chefe de governo italiano, Silvio Berlusconi - um dos fortes aliados de Washington - e depois de amanhã se encontrará com o primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar (outro que se alinha com os Estados Unidos). Como parte dessa ofensiva, o secretário norte-americano de Estado, Colin Powell, deve apresentar no dia 5 o que prometeu serem provas convincentes de que o Iraque ainda mantém armas de destruição em massa e tem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda - acusação feita pelo presidente George W. Bush na terça-feira. Mas a grande maioria dos membros do Conselho de Segurança (CS) da ONU, reunido hoje para analisar o relatório dos inspetores no Iraque, apóia a idéia de dar mais tempo à equipe de desarmamento disse o embaixador francês, Jean-Marc de la Sablière, atualmente presidindo o CS. Mas eles aguardam também o pronunciamento de Powell. No fim da reunião, o embaixador norte-americano na ONU, John Negroponte, ressaltou que a "janela para uma saída diplomática está se fechando" e o representante da Espanha, Inocencio Arías disse estar de acordo em "dar um pouco mais de tempo" às inspeções. A Espanha é um dos países que não descartam a possibilidade de apoiar um ataque americano, mesmo sem o aval do CS. Na reunião de hoje, o embaixador russo, Serguei Lavov, pediu que os EUA apresentem "provas inegáveis" de que o Iraque ainda possui armas que lhe são proibidas. Powell admitiu hoje em entrevista à TV britânica Channel 4 que os EUA poderão considerar a possibilidade de votação de uma segunda resolução do Conselho de Segurança, antes de atacar o Iraque. Nas últimas semanas e no discurso feito pelo presidente Bush, na terça-feira, o governo americano destacou que não precisaria de um mandato da ONU para uma ação militar. O secretário de Estado também declarou que os EUA poderiam ajudar Saddam Hussein a encontrar um lugar para ir para o exílio se ele concordar em deixar o Iraque. Segundo Powell, "isso certamente seria um modo de se evitar a guerra". Horas antes do encontro com Blair, o primeiro-ministro italiano anunciou hoje ter dado permissão aos EUA para utilizarem suas bases militares na Itália para reabastecimento e outras "necessidades técnicas" em uma possível guerra contra o Iraque. A decisão é uma das poucas ofertas concretas de um país no continente europeu. Hoje, durante discurso do chefe da Política Externa e de Segurança da União Européia no Parlamento europeu, em Bruxelas, vários deputados protestaram contra a guerra. Três grupos políticos de centro e esquerda apresentaram uma resolução assinalando que "a violação da Resolução 1.441 não justifica a ação militar".