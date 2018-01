EUA e Inglaterra realizam ataque aéreo contra Iraque Aviões de guerra dos EUA e da Grã-Bretanha atacaram três alvos no sudeste do Iraque esta manhã, em resposta as tentativas recentes das forças de defesa aérea do Iraque de atingir pilotos aliados, informaram autoridades de defesa norte-americana. Foi a maior operação de ataque aéreo conduzida contra o Iraque desde fevereiro. Cerca de 20 aviões de ataque norte-americanos e britânicos estiveram envolvidos na operação. Os alvos, segundo as autoridades dos EUA, eram o centro de comunicações militares do Iraque, centro de lançamento de mísseis terra-ar e um radar.