EUA e Inglaterra voltam a atacar o Iraque Oficiais dos Estados Unidos disseram que aviões norte-americanos atacaram postos militares iraquianos ao norte e sul do país nesta terça-feira. Uma nota do comando norte-americano europeu disse que aviões norte-americanos e britânicos foram iluminados pelo radar militar iraquiano na cidade de Mosul, ao norte do país, e responderam atirando contra ele. Segundo a rede de TV norte-americana CNN, os disparos atingiram o aeroporto da cidade, que tem uso civil e militar. O comando central norte-americano disse que aviões dos EUA atacaram um centro de comando de defesa aérea iraquiana próximo à cidade de Nukhayb, ao sudoeste do Iraque, em retaliação "aos atos hostis recentes do Iraque".