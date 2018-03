EUA e Iraque chegam a acordo para redução de tropas Os Estados Unidos e o Iraque chegaram a um acordo para buscar "um horizonte geral de tempo" para a redução do contingente de tropas de combate americanas no país árabe, informou hoje a Casa Branca. Numa reunião realizada ontem em Washington, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, conversaram sobre o assunto como parte das discussões de um amplo acordo de segurança para a manutenção de tropas americanas em solo iraquiano depois de 31 de dezembro, quando expira o mandato atribuído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a presença militar. De acordo com a Casa Branca, os dois líderes concordaram que o acordo deveria incluir um "horizonte geral de tempo" para a busca de objetivos como a devolução ao Iraque da responsabilidade sobre a segurança das principais cidades e províncias do país e a diminuição da presença militar americana. Autoridades iraquianas, num sinal de aumento da confiança em um momento de redução de violência, têm pressionado o governo americano a aceitar o estabelecimento de um prazo específico para a retirada dos soldados dos EUA. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, opõe-se à imposição de um cronograma. Hoje, a Casa Branca informou que o "horizonte geral de tempo" em discussão não será "uma data arbitrária de retirada".