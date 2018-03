EUA e Iraque fecham pacto de retirada Autoridades do Iraque e dos EUA fecharam ontem um acordo preliminar sobre a permanência das tropas americanas no país, segundo informou o Pentágono. O documento inclui um cronograma para retirar as forças americanas. Os soldados começariam a deixar o país em junho de 2009 e a retirada total ocorreria em 2011. O prazo pode ser estendido se o governo iraquiano solicitar. A versão final do acordo, que está em debate no Congresso americano, deve ser assinada até 31 de dezembro, quando vence o mandato da ONU que autoriza a presença dos EUA no Iraque.