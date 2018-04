EUA e Iraque lançam nova ofensiva contra Al-Qaeda Os Estados Unidos e o Iraque começaram uma nova ofensiva no norte iraquiano com o objetivo de combater membros do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda e outros insurgentes sunitas, disseram hoje militares americanos e iraquianos. Segundo o brigadeiro-general iraquiano Saeed Ahmed al-Jubouri, 84 pessoas foram detidas desde que a operação começou, na sexta-feira. A maior parte das detenções ocorreu na cidade de Tal Abta, perto de Mossul. Disputas territoriais entre árabes sunitas e curdos na província de Ninevah têm alimentado a violência na região. Os EUA consideram Mossul o último grande campo de batalha urbano do Iraque na guerra contra insurgentes. Em comunicado, os militares americanos disseram que a ideia da operação conjunta é permitir que o governo reinstaure serviços essenciais em Mossul.