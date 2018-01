EUA e Japão preparam comunicado conjunto O jornal Mainichi Shimbun, de Tóquio, diz em sua edição desta sexta-feira que os governos dos EUA e do Japão estão preparando um comunicado conjunto sobre economia para ser divulgado ao fim do encontro de cúpula entre o presidente George Bush e o primeiro-ministro Yoshiro Mori, na próxima semana em Washington. Segundo o jornal, o Ministério das Relações Exteriores do Japão disse que a iniciativa de propor o comunicado foi do governo dos EUA, para quem seria necessário transmitir uma "mensagem clara" aos mercados. O endereço do jornal na internet (versão em inglês) é www.mainichi.co.jp/english/index.html.