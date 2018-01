EUA e Jordânia são acusados por atentado no Líbano O fundador e chefe da Frente Popular para a Libertação da Palestina-Comando Geral (FPLP-CG), Ahmed Jibril, acusou hoje os serviços secretos jordanianos e norte-americanos de estarem envolvidos na morte de seu filho Jihad, assassinado ontem. Na segunda-feira, Jibril havia responsabilizado o Mossad (serviço de inteligência israelense) pelo homicídio de Jihad. "Nós não subestimamos a habilidade do inimigo israelense, especialmente porque seu serviço secreto depende dos serviços secretos americanos e jordanianos", afirmou Jibril ao ser entrevistado hoje pela rede de televisão Al-Jazira. "Existe uma coordenação entre eles e sabemos que este trio do mal nos pode atingir, e desta vez nos atingiu". Os funerais de Jihad Jibril, que morreu aos 41 anos em conseqüência da explosão de um carro-bomba em Beirute, se realizarão na quarta-feira em Damasco, a capital síria.