EUA e ONU pedem respeito a plano de paz no Oriente Médio Os Estados Unidos e as Nações unidas denunciaram a escalada da violência no Oriente médio, e pediram que os lados envolvidos na disputa se atenham ao ?mapa da paz?, uma proposta de fim da violência aprovada internacionalmente. ?Fora do mapa há um penhasco de que ambos os lados cairão?, disse o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. ?Acredito que ambas as partes entendem que deve ser encontrada uma forma de seguir adiante?. Colin Powell fez essas declarações depois de se reunir com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Segundo Annan, ambos analisaram a situação e a necessidade de ?garantir que as partes continuem na trilha da implementação do mapa?. Israel matou um alto líder político num ataque com mísseis nesta quinta-feira, em resposta ao atentado suicida cometido contra um ônibus em Jerusalém, que matou 20 pessoas, incluindo seis crianças.