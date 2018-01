EUA e oposição iraquiana discutirão futuro governo Especialistas do governo americano e os líderes da oposição iraquiana se reunirão no sábado nas imediações de Nasiriya para lançar as bases do governo interino iraquiano, anunciou o vice-presidente americano, Dick Cheney, falando a um grupo de diretores de jornais. "Reuniremos os representantes de grupos de todo o Iraque para começar a planejar o futuro de uma autoridade interina iraquiana e fazê-la ir adiante", disse Cheney. Da reunião deve participar Ahmed Chalabi, banqueiro iraquiano do agrado do Pentágono e do próprio Cheney, mas que não agrada ao Departamento de Estado, que aspira assumir a condução do novo governo interino. Do lado americano, deve participar Zalmay Khalilzad, o enviado especial do presidente George W. Bush às negociações com a oposição iraquiana. Além do Congresso Nacional Iraquiano de Chalabi, devem participar do encontro a União Patriótica do Curdistão, o Acordo Nacional Iraquiano, os xiitas do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica, próximos a Teerã, e o Partido Democrata do Curdistão. Veja o especial :