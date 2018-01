EUA e Reino Unido atacam sistema de mísseis no Iraque Aviões militares norte-americanos e britânicos bombardearam uma instalação móvel de mísseis antiaéreos no sul do Iraque. De acordo com o Comando Central dos EUA, o ataque aconteceu ao sul de Al Amarah, cerca de 250 km a sudeste de Bagdá, por volta das 14h locais (9h em Brasília). "O ataque de hoje aconteceu depois de forças iraquianas moverem o sistema de mísseis terra-ar para dentro da ´zona de exclusão´ do sul", diz o comunicado norte-americano. "Zonas de exclusão" são regiões no sul e no norte do Iraque onde a Força Aérea iraquiana não pode operar desde a Guerra do Golfo de 1991.