EUA e Reino Unido atacaram instalações do Iraque ontem Aviões militares dos EUA e do Reino Unido bombardearam quatro instalações de comunicações da defesa antiaérea do Iraque ontem, informou o Comando Central dos EUA. Os aviões da coalizão anti-Iraque atacaram as instalações, "depois de as forças iraquianas dispararem com artilharia antiaérea", diz o comunicado. O ataque aconteceu perto de Al Kut, 150 quilômetros a sudeste de Bagdá e dentro da "zona de exclusão aérea" do sul do país. As "zonas de exclusão" são áreas no sul e no norte do Iraque, totalizando cerca de dois terços do país, nas quais a Força Aérea iraquiana não pode operar desde a Guerra do Golfo, em 1991. Outro ataque aéreo da coalizão anti-Iraque havia acontecido na quarta-feira contra uma instalação de radar perto da cidade de Al Qurnah.