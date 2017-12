EUA e Reino Unido elaboram resolução sobre prazo ao Iraque Os Estados Unidos, auxiliados pelo Reino Unido, estão elaborando um esboço de uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que daria dois meses para que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, demonstre sua disposição em cooperar totalmente com os inspetores de armas. O esboço da resolução também deve propor que Saddam reafirme seus compromissos em cumprir as resoluções que encerraram a Guerra do Golfo. As informações foram dadas por autoridades da administração norte-americana e por diplomatas da ONU ao jornal The New York Times. Um funcionário da Casa Branca afirmou que a essência do esboço estava completa, mas o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, ainda precisa de mais tempo para consultar líderes do Conselho de Segurança da ONU sobre se o grupo aceitará uma resolução com termos mais fortes que afirmaria que o conselho endossaria o uso da força para fazer com que o Iraque cumpra as decisões. "O secretário está preparando essa resolução com muito cuidado antes de colocar algo na mesa", disse um funcionário do Departamento do Estado.