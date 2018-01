EUA e Ruanda assinam acordo de cooperação militar Autoridades americanas e ruandesas assinaram o primeiro acordo de cooperação militar entre os dois países. O acordo prevê o compartilhamento de informações, de logística militar e o treinamento de soldados ruandeses para operações de manutenção de paz. O general Charles Wald, subcomandante do Comando Europeu dos EUA para Europa e África, assinou o acordo com o ministro da Defesa de Ruanda, general Marcel Gatsinzi, durante visita à nação centro-africana. O acordo abre caminho para que o Exército americano coopere com o ruandês em operações não-letais, disse o coronel Patrick Karegeya, porta-voz do Ministério da Defesa de Ruanda.