EUA e Rússia discutem Irã e proliferação nuclear Duas altas autoridades dos Estados Unidos reuniram-se nesta quarta-feira com o ministro de Energia Atômica da Rússia a fim de discutir questões de proliferação nuclear em meio a tensões sobre planos de Moscou de incrementar sua cooperação com o Irã. O secretário de Energia americano, Spencer Abraham, e o subsecretário de Estado John Bolton, que trata de questões de controle de armas, reuniram-se com o ministro da Energia Nuclear, Alexander Rumyantsev, informou a Embaixada dos EUA em Moscou. As visitas haviam sido planejadas há tempos, mas os americanos chegaram poucos dias depois que o governo russo anunciou um programa de 10 anos de cooperação com o Irã, que inclui planos de construção de cinco reatores nucleares na república islâmica, além de um já em construção. O acordo existente, de US$ 800 milhões, tem sido há anos uma pedra no sapato nas relações russo-americanas porque autoridades dos EUA temem que ele pode ajudar o Irã a desenvolver armas nucleares. A Rússia insiste em que a ajuda serve a objetivos puramente civis e que a construção está sob controle internacional. Nem Bolton nem Abraham falaram publicamente nesta quarta-feira, e uma entrevista coletiva anunciando a divulgação de um relatório de um comitê russo-americano explorando a cooperação no desenvolvimento de tecnologia de combustível nuclear inapropriada para a construção de armas foi cancelada. A Embaixada dos EUA justificou o cancelamento, afirmando que tinha havido uma mudança no itinerário de Abraham. Nesta terça-feira em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado Philip Reeker havia adiantado que as autoridades americanas iriam expressar as preocupações de Washington com a cooperação russo-iraniana. "Temos consistentemente exortado a Rússia a suspender toda cooperação nuclear com o Irã", disse Reeker. "Contribuir para as ambições de armas nucleares iranianas seria contraprodutivo... para os interesses estratégicos mais amplos da Rússia." A porta-voz de Abraham, Jeanne Lopatto, não quis revelar se a questão do Irã foi discutida com Rumyantsev. Nos bastidores de um fórum de segurança Ásia-Pacífico em Brunei, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, encontrou-se com o chanceler russo, Igor Ivanov, e expressou a preocupação com a usina nuclear de Bushehr. Ivanov prometeu estudar a questão. Um funcionário dos EUA rechaçou uma notícia publicada no jornal The Washington Post, segundo a qual a administração Bush estaria considerando lançar um ataque preventivo contra a usina iraniana a fim de impedir que ela se torne operacional.