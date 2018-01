EUA e Rússia fazem reunião de cúpula no final de semana Os presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da Rússia, Vladimir Putin, passarão o final de semana na residência presidencial americana de Camp David. Os dois países vêm mantendo discordâncias sobre o pós-guerra no Iraque e o programa nuclear do Irã, desenvolvido com tecnologia russa, mas espera-se que a reunião de Camp David enfatize questões de cooperação econômica e de combate ao terrorismo. Bush vai pedir a ajuda de Moscou para a aprovação de uma nova resolução da ONU que incentive mais países a assumir os custos da reconstrução do Iraque. Os dois líderes também discutirão o petróleo russo: autoridades americanas vêem o petróleo russo como uma alternativa para o suprimento do Oriente Médio.