EUA e Rússia fecham acordo para evitar incidentes na Síria

WASHINGTON - O Pentágono afirmou nesta terça-feira, 20, ter fechado um acordo com o governo da Rússia para diminuir os riscos de incidentes durante as operações militares dos dois países na Síria.

De acordo com o porta-voz Peter Cook, alguns trechos do pacto serão preservados em sigilo. Ele designa protocolos de segurança para a ação de caças dos dois países, que têm bombardeado o Estado Islâmico e outros grupos rebeldes que lutam contra o líder sírio Bashar Assad.

Entre os protocolos previstos, segundo o Pentágono, estão o estabelecimento de frequências de comunicação e de uma linha de comunicação privada entre os comandos militares de Moscou e Washington. Ainda de acordo com o porta-voz, o acordo não inclui cooperação militar nem divisão de informação.

A Síria começou a bombardear a Síria no começo do mês com o objetivo de combater o EI e outros grupos terroristas. O governo americano diz que Moscou privilegia nesses ataques outros grupos rebeldes como modo de defender Assad. Um número limitado desses grupos contam com apoio tácito das potências ocidentais. / AP