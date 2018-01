EUA e Rússia querem acordo para redução de armas nucleares Os EUA e a Rússia devem firmar, no fim do mês, um acordo definitivo para reduzir os arsenais nucleares dos dois países, asseguraram neste domingo os responsáveis pela política exterior de Washington e Moscou, Colin Powell e Igor Ivanov. O acordo será assinado na cúpula da qual devem participar o presidente americano, George W. Bush, e o russo, Vladimir Putin - entre os dias 23 e 26, em Moscou e São Petersburgo. Ivanov esclareceu que o pacto terá de ser ratificado pelo Parlamento russo e pelo Congresso americano. Espera-se que, com o acordo, a Rússia reduza seu arsenal das atuais 6.000 ogivas atômicas para 1.500. O arsenal americano contaria com entre 1.700 e 2.200 ogivas. O anúncio do acordo, no entanto, deu-se no mesmo dia em que o jornal The New York Times informava que a Rússia planeja retomar suas provas nucleares, suspendendo uma moratória que entrou em vigor no fim da década de 90. O diário citou como fonte "serviços de inteligência americanos". A Rússia negou a informação. A Casa Branca e o Conselho de Segurança Nacional dos EUA recusaram-se a comentar a notícia e se negaram a informar se o tema dos ensaios nucleares será tratado nas reuniões entre Bush e Putin.