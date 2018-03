EUA e Sharon conseguiram unir os árabes Finalmente, os europeus se mexeram. Seus chanceleres se reuniram nesta quarta-feira em Bruxelas para analisar o drama do Oriente Médio, dizendo ser urgente obter de Ariel Sharon a suspensão das ações militares na Cisjordânia. Então, decidiram enviar uma missão para convencer Sharon a pôr em prática a resolução 1.402 da ONU, que intima Israel a retirar suas tropas das cidades palestinas. A Europa avançou assim a passos largos na direção certa. Mas houve um problema: Sharon vetou um encontro dos enviados com Yasser Arafat, prisioneiro em Ramallah. Bruxelas fez o que pôde. Mas Sharon, por uma parte, e os Estados Unidos, por outra, conseguiram criar, em alguns dias, um grande imbróglio, que parece uma calamidade. Uma calamidade para Sharon. Ele conseguiu reunir em favor da luta a outra metade dos palestinos que não queria a intifada. Causou náusea não só à maior parte dos europeus, mas até mesmo a uma parte (pequena, é verdade) dos próprios israelenses. Fez com que os Estados árabes geralmente antagônicos, se unissem. Mas quem sofreu o fracasso mais pesado foram os EUA. No espaço de alguns dias, o soberbo sucesso que significou para George W. Bush a "coalizão anti-Bin Laden" transformou-se em desastre. Um episódio desempenhou seu papel nisso: a viagem realizada recentemente pelo vice-presidente Dick Cheney, que percorreu as capitais árabes a fim de pedir apoio para as operações militares que o Pentágono preparava contra o Iraque. Essa viagem exerceu um peso muito grande sobre toda a região: mostrou aos árabes que Washington não tinha nenhum plano sério contra o Iraque. Outra conseqüência deplorável da viagem de Cheney: os árabes viram que os americanos não levavam absolutamente em conta seus aliados da Europa. Daí o fracasso completo de Cheney. E os efeitos foram imediatos: os árabes, embora detestem o Iraque, se reconciliaram espetacularmente com Saddam Hussein. Agora, parece que Washington compreendeu finalmente sua estupidez. E, como sempre, é o secretário de Estado, Colin Powell, que recebe a pesada incumbência de tentar reequilibrar a atitude dos EUA diante do mundo árabe e também perante a Europa. Enquanto, ainda um dia antes, o secretário da Defesa, Donald H. Rumsfeld, defendia as posições mais radicais a respeito do Oriente Médio, Powell já mudara bruscamente o tom na quarta-feira. Disse que "um processo diplomático deverá ser empreendido mesmo sem a condição prévia de um cessar-fogo". Palavras de esperança. Mas a linha da Casa Branca é tão tênue e contraditória que nos limitamos apenas a notar esta evolução sem nos arriscar a esperar milagres.