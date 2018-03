"EUA e Taleban são duas caras da mesma moeda", diz Irã Os Estados Unidos e o regime taleban "são duas caras da mesma moeda mesmo que falem com vozes contrastantes", afirmou hoje o presidente do Irã, Mohammed Khatami. "Uma das duas vozes diz que ´quem não está conosco está com os terroristas´. A outra afirma que ´quem não está conosco está contra o Islã´", afirmou Khatami num pronunciamento transmitido pela TV enquanto recebia o embaixador canadense em Teerã. Para Khatami, "o povo dos EUA foi vítima de ataques terroristas e o povo afegão é vítima em dobro, dos que estão no poder e dos massivos ataques norte-americanos". O presidente iraniano reiterou que os atentados aos EUA "não têm nada a ver com religião" e que "a pobreza e a marginalidade são as principais causas desses episódios". O Irã se declarou contrário à intervenção aliada no Afeganistão e só participaria de uma coalizão antiterrorismo se ela fosse coordenada pelas Nações Unidas. Leia o especial