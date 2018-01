EUA e Turquia acertam ação contra curdos no Iraque Estados Unidos e Turquia acertaram nesta sexta-feira um plano de ação conjunta no Iraque. O objetivo é conter a presença de rebeldes curdos no norte do país. A Turquia, único país muçulmano que pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte, está considerando um pedido de Washington para enviar forças de paz ao vizinho Iraque. Talvez agora o pedido tenha que ser atendido, já que a ação contra os curdos é uma reivindicação turca. Cerca de 5 mil rebeldes curdos do PKK, Partido Trabalhista Curdo, são baseados no norte do Iraque e são inimigos declarados da Turquia.