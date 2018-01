EUA e UE, juntos na nova rodada da Omc Os Estados Unidos e a União Européia (UE) pretendem redobrar seus esforços para chegar a uma acordo sobre a agenda para a nova rodada sobre a liberalização do comércio da Organização Mundial de Comércio (OMC). O representante de comércio dos EUA, Robert Zoellick, falando depois de um encontro com o comissário do comércio europeu, Pascal Lamy, disse que agora é a oportunidade da nova administração estudar as questões pendentes. "Eu mencionei para o Pascal que ao rever as posições norte-americanas eu estaria totalmente interessado em olhar todas as idéias da UE, para ver se temos áreas onde podemos nos acomodar, ou pelo menor cooperar", disse Zoellick. O representante norte-americano conversou com os repórteres durante uma coletiva, em que também estava Lamy. Ele citou a necessidade de reduzir as diferenças de opinião. As 2 autoridades disseram que esperam ter uma visão mais clara sobre as perspectivas até junho, quando o presidente norte-americano George W. Bush participa de um encontro com representantes da UE na Suécia. Ao tentar mostrar que também está querendo uma situação mais confortável, Lamy disse que a UE iria analisar com mais calma e se reunir mais vezes com os EUA antes de implementar um novo sistema de contenção para as cotas de importação de banana, entre outras questões. As informações são da Dow Jones.