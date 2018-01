EUA e UE não reconhecem novo governo palestino A União Européia e os Estados Unidos concordaram, na segunda-feira, 19, em não reconhecer o novo governo palestino de unidade empossado no domingo, 18. Após conversações na segunda-feira em Washington, a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, e o representante da União Européia para Política Externa, Javier Solana, renovaram pedido para que o governo palestino reconheça o Estado de Israel e abandone a violência. Rice criticou o governo por continuar a defender o que chama de "direito de resistir à ocupação de Israel". "Eu não vou tentar interpretar o que significa o direito de resistência, mas não me soa muito bem quando alguém fala sobre ´todas as formas de resistência´", afirmou Rice. "Então eu perguntaria ao governo palestino e a seu primeiro-ministro (Ismail Haniya, do Hamas): você quer dizer o direito de resistência por violência? E vamos ver a resposta." Tanto americanos quanto europeus pediram aos palestinos que provem por ações que estão comprometidos com a paz. Condoleezza Rice deve visitar os territórios palestinos e Israel ainda nesta semana, mas sua esperança da retomada das negociações de paz ainda parece distante, disse o correspondente da BBC em Washington, Jonathan Beale. Estados Unidos e União Européia, contudo, não fecharam completamente a porta para possíveis vínculos com a nova administração, ressaltou Beale. Ambos indicaram que vão manter contato com os palestinos que são leais ao presidente Mahmoud Abbas, da Fatah, e não pertencem ao grupo militante Hamas.