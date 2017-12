EUA e UE oferecem apoio conjunto ao Iraque Em pronunciamento conjunto, líderes dos Estados Unidos, entre os quais George W. Bush, e da União Européia (UE) concordaram em ajudar o Iraque, por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, com o treinamento das forças de segurança, de modo que o país consiga controlar a violência e combater os ataques terroristas. Se o Iraque pretende se tornar um país livre e democrático, ele vai precisar do apoio da comunidade internacional, dizia o memorando. Ainda, eles pretendem conseguir apoio para a redução da dívida externa iraquiana, estimada em US$ 120 bilhões, e para a reconstrução econômica e política do país. Segundo o relatório, EUA e UE aprovam a atuação das Nações Unidas na reconstrução do Iraque, bem como a realização de eleições para 31 de janeiro de 2005, no máximo.