EUA e UE oferecem apoio conjunto ao Iraque Às vésperas da entrega da soberania do Iraque aos iraquianos, marcada para quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, obteve de seus aliados da União Européia (UE) um firme compromisso de apoio ao novo governo do país árabe. Em um comunicado conjunto lido hoje, ao término da reunião de cúpula mantida no Castelo de Dromoland, em County Clare, sudoeste da Irlanda, os líderes concordaram com a necessidade de transformar o Iraque numa nação democrática. Na prática, a declaração final de County Clare especifica que EUA e União Européia apóiam um maior papel da ONU na reconstrução e na organização das eleições iraquianas de janeiro de 2005, comprometem-se com o esforço para reduzir a dívida externa iraquiana de US$ 120 bilhões e oferecem ajuda para treinar as forças de segurança do Iraque na tentativa de frear a contínua violência. "As profundas diferenças (entre os EUA e a Europa) sobre a guerra (no Iraque) estão superadas", disse Bush, numa entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro da Irlanda, Bertie Ahern, e o do presidente da Comissão Européia, o italiano Romano Prodi. Horas antes, Ahern, cujo país ocupa a presidência rotativa da UE, aproveitou as conversas bilaterais com Bush para expressar sua "repugnância" pelos recentes casos de abuso de prisioneiros por parte de soldados americanos no Iraque. Durante a coletiva, Bush conclamou os aliados europeus a "enfrentarem as responsabilidades deste século" para derrotar o terrorismo e disse esperar que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aceite o pedido iraquiano para treinar o novo Exército do Iraque. Os líderes dos países membros da Otan se reúnem de nas segunda e terça-feiras em Istambul, na Turquia. "Ao longo do século passado cumprimos nossas responsabilidades e como resultado nossos países são livres e estão em paz. Agora é necessário responder aos desafios deste século", declarou Bush. Ao longo dos últimos dias, Washington vem lembrando a Europa dos sacrifícios feitos pelos EUA para defendê-la durante a Segunda Guerra Mundial, como argumento para demonstrar a necessidade de que as potências agora auxiliem o Iraque.