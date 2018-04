EUA e UE reagem com 'otimismo e cautela' a convite do Irã para negociar

Os EUA e a União Europeia expressaram ontem "otimismo cauteloso" com a retomada de conversas com o Irã sobre seu programa nuclear. A razão para a mudança de tom foi uma carta enviada na terça-feira pelo negociador nuclear iraniano, Saeed Khalili, aos seis países envolvidos na negociação, suspensa desde janeiro de 2011.

"É bom ver que essa carta chegou e há uma possibilidade de o Irã estar pronto para começar essas conversas. Estou cautelosa e otimista ao mesmo tempo", afirmou Catherine Ashton, comissária de Relações Exteriores da União Europeia.

"Temos de assegurar que, se tomarmos a decisão de seguir adiante, veremos um esforço sustentável do Irã de vir à mesa de trabalho até que cheguemos a um resultado que o faça recuar e cumprir suas obrigações internacionais", disse a secretária de Estado americana, Hillary Clinton. "Estamos avaliando todos esses fatores. Mas acho justo dizer que nós pensamos que isso é um passo importante e consideramos a carta bem-vinda."

Ashton e Hillary reuniram-se ontem em Washington para avaliar os termos da carta de Khalili, enviada na véspera dos anúncios da operação de novos reatores pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad.

A carta de Khalili foi uma resposta a uma mensagem enviada por Ashton em outubro na qual ela expressara respeito ao direito do Irã ao uso pacífico da energia nuclear, desde que em acordo com o Tratado de Não Proliferação (TNP).

Essa menção, segundo o negociador, foi bem-vinda em Teerã. "Estamos prontos para o diálogo sobre um gama de assuntos que podem criar o terreno para uma construtiva e prospectiva cooperação", declarou o iraniano.

Nenhum encontro foi agendado por enquanto entre o Grupo dos Seis - formado por EUA, França, Grã-Bretanha, China e Rússia e Alemanha - e o Irã. Mas, nos últimos dias, o governo americano diminuiu o tom de suas críticas a Teerã. A Casa Branca e o Departamento de Estado trataram essas iniciativas como uma preocupação menor.

"Os Estados Unidos nunca foram contra as atividades nucleares pacíficas e civis do Irã", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, sobre o anúncio da construção de novos reatores no país. "Nosso interesse é ver o Irã cumprir permanentemente suas obrigações, renunciando a seus interesses em armas nucleares e retornando à comunidade internacional."

A porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, ressaltou que os EUA e seus aliados estarão de sobreaviso caso o Irã tente usar a retomada das negociações como pretexto para ganhar tempo.

"Já tivemos negociações que começaram e pararam logo depois, ou que não iam a lugar algum", disse Victoria. "Dessa vez queremos ter certeza de que elas cumpram nossas expectativas."

Uma equipe de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica deve visitar o Irã nos dias 20 e 21.

Para o chanceler francês, Alain Juppé, essa visita técnica será determinante para saber as reais intenções de Teerã. / COM REUTERS