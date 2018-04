EUA e Venezuela decidem restituir embaixadores

Ainda não há datas e nem nomes, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ian Kelly. Segundo o jornal "El Universal", os embaixadores seriam os mesmos: o norte-americano Patrick Duddy e o venezuelano Bernardo Álvarez. Reenviar Duddy seria mais fácil, pois ele já foi confirmado pelo Senado. A medida teria começado a ser negociada em abril, num encontro entre o presidente venezuelano, Hugo Chávez, e a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, durante a Cúpula das Américas.

Chávez expulsou Duddy da Venezuela em setembro de uma forma nem um pouco sutil: ?O embaixador ianque tem 72 horas a partir desse momento para sair do país. Ianques de m...?, disse ele, num discurso para milhares de pessoas. A medida foi tomada em solidariedade ao presidente boliviano, Evo Morales, que dias antes havia expulsado da Bolívia o representante da Casa Branca. Os EUA responderam na mesma moeda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.