EUA e Venezuela restauram relações diplomáticas Os governos de Estados Unidos e Venezuela deixaram sem efeito hoje as declarações de persona non grata a seus embaixadores. Com isso, os dois países normalizaram as relações bilaterais. O Departamento de Estado informou que o embaixador Patrick Duddy deve voltar a Caracas em alguns dias. O embaixador venezuelano, Bernardo Alvarez, também deve retornar a Washington em breve.