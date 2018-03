EUA elevarão alerta anti-terror antes de atacarem Iraque Autoridades do primeiro escalão da administração dos EUA disseram que o alerta a risco de atentado terrorista deve voltar ao nível laranja, indicando "risco elevado", nos dias que antecederem eventual invasão dos EUA ao Iraque, diz o The New York Times. Segundo as fontes, a decisão de reduzir o alerta de laranja para amarelo levou em consideração a possibilidade de aproximação do lançamento de um ataque norte-americano ao Iraque. "Procuramos evitar a situação de ter de elevar o alerta a vermelho, o que implicaria fechamento de serviços públicos e uma situação de pânico", disse a fonte. As agências norte-americanas de inteligência, afirmaram as fontes, acreditam que um ataque deve provocar retaliação por meio de atentados terroristas pelo al-Qaeda e outros grupos contra alvos norte-americanos.