EUA elogiam adesão da Liga Árabe ao plano de paz O governo dos EUA elogiou os chefes de governo reunidos na cúpula da Liga Árabe, em Beirute, pelo endosso da organização ao plano de paz para o Oriente Médio apresentado pela Arábia Saudita. "Nós damos as boas-vindas à decisão unânime de aprovar o comunicado na cúpula de Beirute. Esperamos que outros líderes da região também aceitem o plano", disse um dos porta-vozes da Casa Branca, Gordon Johndroe. O plano saudita, apresentado pelo príncipe-herdeiro saudita, Abdullah, propõe que os países árabes normalizem suas relações com Israel em troca da retirada israelense completa dos territórios ocupados desde 1967. O plano também pede uma "solução justa" para a questão dos refugiados palestinos e a criação de um Estado palestino, que teria Jerusalém Leste como capital. "O presidente aplaude o discurso do príncipe Abdullah", disse o porta-voz da Casa Branca. Já o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, afirmou que o plano saudita e o endosso dele pela Liga Árabe "são muito construtivos e podem ajudar a criar um ambiente mais positivo para a manutenção da paz". Segundo Boucher, a próxima tarefa diante dos líderes da região deve ser o estabelecimento de um cessar-fogo entre israelenses e palestinos e sua manutenção por meio de arranjos de segurança mutuamente aceitáveis.