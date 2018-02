EUA elogiam crítica palestina a ataques suicidas O Departamento de Estado dos EUA elogiou as críticas feitas pelo primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, aos homens-bomba. O governo americano ressaltou, porém, que às palavras devem seguir-se ações contra o terrorismo. Korei disse que os ataques suicidas prejudicam a economia palestina e dão a Israel pretexto para manter colônias em território palestino e construir a cerca de segurança que corta terras palestinas. O primeiro-ministro também disse que os ataques são moralmente errados. O porta-voz americano Adam Ereli disse que ?é importante renunciar publicamente ao terrorismo e dizer que terrorismo, além de ser errado e horrível, prejudica as aspirações do povo palestino?. Mas Ereli acrescentou que ações concretas contra o terror se fazem necessárias. ?Isso é algo que exortamos a Autoridade Palestina a fazer. E continua alta prioridade?.