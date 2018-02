EUA elogiam prisão de número dois do Taleban no Paquistão

A Casa Branca qualificou a prisão do líder do Taleban afegão Mullah Abdul Ghani Baradar, de um grande sucesso para os esforços mútuos com o Paquistão na região. O militante foi preso no começo do mês em uma operação conjunta da CIA e de autoridades paquistanesas no interior do país. Pela primeira vez, o governo americano admitiu a detenção do dirigente Taleban, em uma operação fora do Afeganistão.

O porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs elogiou o Paquistão pela captura. Ele também confirmou que o suspeito está sob interrogatório.

A captura também foi elogiada pelo porta-voz do chefe do Estado Maior americano, almirante Mike Mullen. "Apoiamos fortemente os esforços paquistaneses de fortalecer a segurança da fronteira com o Afeganistão", disse o capitão John Kirby, representante de Mullen.

Mais cedo, o exército do Paquistão havia confirmado a prisão. "Após a conclusão de detalhados procedimentos de identificação, foi confirmado que uma das pessoas presas é mulá Baradar", afirmou o principal porta-voz do Exército, general Athar Abbas, em comunicado. "O local da prisão e detalhes operacionais não podem ser divulgados por razões operacionais."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baradar era o segundo no comando do Taleban, atrás apenas do fundador do grupo, mulá Mohammad Omar. Acredita-se que era encarregado do comando da organização que cuidava da liderança no dia-a-dia do Taleban e aparentemente fica no Paquistão. Baradar também é membro fundador do grupo e é a mais importante figura do movimento presa desde a invasão liderada pelos EUA no Afeganistão, em 2001.