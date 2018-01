EUA em Cuba continua com mensagens políticas O responsável pela Seção de Interesses dos Estados Unidos em Havana, Michael Parmly, garantiu que continuará a transmissão de mensagens políticas por meio de telões gigantes instalados no interior do quinto andar do edifício onde está instalada a entidade, em Cuba. "Vamos continuar nos comunicando com o povo cubano por todos os meios que tivermos ao nosso alcance", disse Parmly, que evitou se referir a uma possível ruptura das relações diplomáticas entre Cuba e os EUA. Parmly, num encontro com jornalistas estrangeiros, negou que a emissão de mensagens políticas seja uma "provocação", como diz o governo cubano. "Sabemos o que fazemos", afirmou o diplomata, que também disse que serão mantidas as transmissões da rádio e TV Marti, que operam dos EUA. Na semana passada, a Seção de Interesses dos EUA em Havana começou a transmitir mensagens políticas. Na terça-feira, quando Fidel Castro se dirigia a uma multidão, minutos antes de uma mobilização em massa contra a política de Washington, a Seção de Interesses ativou a transmissão de mensagens.