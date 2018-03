EUA emitem alerta de furacão para Golfo do México O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos emitiu hoje um alerta de furacão para a região que vai do oeste de Nova Orleans até Destin, na Flórida, na costa norte do Golfo do México. As cidades que podem ser afetadas incluem Nova Orleans (Luisiana), Biloxi (Mississippi), Mobile (Alabama) e Pensacola (Flórida).