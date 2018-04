EUA encerrarão missão de combate no Afeganistão em 2013

O secretário americano de Defesa, Leon Panetta, anunciou ontem que os Estados Unidos esperam encerrar sua missão de combate no Afeganistão até meados de 2013, mais de um ano antes do programado para as tropas americanas voltarem para casa.

Panetta disse que a medida é um dos passos do processo de retirada planejado pelos EUA e seus aliados. Mas esta é a primeira vez que os EUA colocam um prazo para deixar seu papel central na guerra. Segundo o secretário, os EUA passarão de uma missão de combate para uma missão de treinamento e assistência no Afeganistão.

A promessa de encerrar a missão de combate dos EUA no Afeganistão no próximo ano representará um trunfo para o discurso do presidente Barack Obama em sua busca por uma reeleição. Ela também reflete a ânsia do governo Obama em acabar com uma segunda guerra iniciada pela administração de George W. Bush.

Panetta disse que nenhuma decisão foi tomada com relação ao número de soldados que serão retirados em 2013. "Isso não quer dizer que não estaremos prontos para o combate; nós estaremos, pois nós sempre devemos estar preparados para nos defender", disse o secretário a repórteres que o acompanhavam no voo para Bruxelas, onde ele participará de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e na qual o Afeganistão será o tema central.

Os EUA têm cerca de 90 mil soldados no Afeganistão, mas 22 mil devem voltar para casa em setembro e nenhuma data foi marcada para a saída dos 68 mil soldados americanos que permanecerão. Previa-se a retirada total até o fim de 2014.

Os progressos realizados no ano passado pela coalizão internacional contra os militantes do Taleban e o desenvolvimento do Exército afegão devem se consolidar este ano, ressaltou Panetta.

Segundo ele, o ano de 2013 será "crucial" para terminar a transição nas áreas que restam e passá-las para as mãos das forças afegãs.

O secretário da Defesa citou a retirada dos Estados Unidos do Iraque como modelo. Os soldados americanos no Iraque foram aos poucos deixando a missão de combate para os iraquianos. Panetta também disse que as discussões da Otan também tratarão de uma potencial redução das forças de segurança afegãs, de 350 mil homens, principalmente por causa do alto custo de manter um exército tão grande. Os EUA e outros países da Otan respaldam essas forças a um custo anual de US$ 6 bilhões, mas a crise financeira na Europa está levando os países a rejeitar esse pagamento.

Panetta e sua equipe deram pouca importância ao anúncio feito na semana passada pelo presidente francês, Nicolas Sarkozy, de que seu país poderia romper com seus aliados da Otan e acelerar a retirada de suas forças do Afeganistão. Sarkozy fez o anúncio após um militar afegão matar quatro soldados franceses em uma missão de treinamento. / NYT