EUA encontram veneno em pote de comida para bebês As autoridades do condado americano de Orange, ao sul de Los Angeles, nos Estados Unidos, confirmaram a presença de ricinina, veneno mortal que é obtido das sementes de mamona, em dois frascos de comida para bebês. Em ambos os casos, sementes foram encontradas em potes de iogurte infantil de banana, da marca Gerber, e foram comprados num supermercado da rede Ralphs, em Irvane, ao sul de Los Angeles. A polícia está analisando os demais produtos da mesma marca. Dentro das potes foi encontrada uma nota, advertindo sobre a presença do veneno. A presença da ricinina só foi descoberta pelos pais das crianças após terem dado parte da comida envenenada aos seus filhos. A ricinina é mortal em caso de ingestão, inalação ou injeção. O primeiro caso foi descoberto em 31 de maio, quando os pais de uma menina de nove meses tiveram de levar sua filha ao hospital logo após ela comer o iogurte de um frasco que continha a nota. O segundo caso foi descoberto no dia 16 de julho, quando o outro iogurte com a ameaça foi encontrado.