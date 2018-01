EUA enfrentam rebeldes iraquianos no centro de Bagdá Uma série de confrontos entre soldados norte-americanos e rebeldes iraquianos teve início, nesta sexta-feira, no centro de Bagdá, informou um funcionário do Ministério do Interior que pediu para não ter o nome revelado. Segundo ele, militares dos Estados Unidos e do Iraque realizaram invasões em supostos esconderijos de rebeldes em uma das principais ruas da capital do país, frequentemente cenário de batalhas. Vários disparos foram ouvidos na região. O exército dos EUA não se manifestou a respeito e ainda não há informações de mortos e feridos.