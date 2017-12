EUA: Entrada de ilegais na fronteira do México cai 40% O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Michael Chertoff, disse que a presença da Guarda Nacional americana na fronteira do país com o México levou a uma queda de mais de 40% no número de imigrantes ilegais cruzando a fronteira para o território americano. Chertoff fez essa declaração durante visita à cidade fronteiriça de Nogales, no Estado americano do Arizona. Segundo ele, o envio de cerca de 6 mil soldados ao longo de 3 mil quilômetros de fronteira liberou agentes de patrulha da fronteira para se concentrarem mais em seu trabalho. O presidente americano, George W. Bush, ordenou o envio das tropas em maio como parte de seu plano para lidar com imigração ilegal. O governo do México e grupos de defesa dos direitos de imigrantes criticaram a medida, dizendo se tratar de uma militarização desnecessária da fronteira. No ano passado, a patrulha de fronteira deteve mais de um milhão de pessoas provenientes do México que tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos ilegalmente.