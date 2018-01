EUA entram em Bagdá pelo norte; contra-ataque nas ruas Unidades do Exército americano entraram hoje em Bagdá pelo norte da cidade pela primeira vez desde o início do cerco à cidade, enquanto fuzileiros navais lutavam para tomar um aeroporto militar no sudoeste da capital. Soldados e paramilitares iraquianos ofereciam forte resistência às forças dos EUA em outros pontos da cidade. O ministro da Informação do Iraque, Mohammed Saeed al-Sahhaf, voltou a ameaçar o invasor: ?Eles vão queimar?. Ao cair da noite, uma série de explosões sacudiu o centro de Bagdá - algumas aparentemente originadas do tanques americanos posicionados na margem oeste do Rio Tigre. Ataques por parte da aeronáutica da coalizão continuam freqüentes e intensos, com os porta-aviões americanos bombardeando ninhos de artilharia e outros alvos na cidade. Membros da 1ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais tentavam garantir a tomada do aeroporto militar Rachid, depois de destruírem tanques e blindados iraquianos, disse o general Vincent Brooks numa entrevista na base da coalizão no Catar. O aeroporto Rachid fica numa área de ?importância militar? de Bagdá, entre os rios Diala e Tigre, no sudoeste da cidade, disseram militares americanos. Tomar o campo de pouso ajudaria os EUA a garantir a ocupação da cidade e a impedir a fuga de líderes do regime iraquiano. Um avião A-10 foi abatido por um míssil terra-ar durante os combates. O piloto ejetou e foi resgatado por forças americanas. O general Jim Mattis, dos Fuzileiros, disse que suas tropas enfrentaram combatentes da Jordânia, do Sudão e do Egito no leste de Bagdá. Membros do V Corpo do Exército americano entraram em Bagdá pelo norte - o primeiro ingresso noticiado de forças dos EUA na capital a partir dessa direção. Forças iraquianas tentaram expulsar as tropas americanas que detêm uma esquina estratégica na zona oeste de Bagdá, enviando ônibus e caminhões cheios de combatentes, num contra-ataque maciço. Pelo menos 50 combatentes iraquianos foram mortos no contra-ataque, que começou logo depois do amanhecer, disse o capitão Philip Wolford, comandante de uma companhia da 3ª Divisão de Infantaria. Dois soldados americanos teriam sido feridos por franco-atiradores, um seriamente. Mais de 20 ônibus e caminhões transportaram dezenas de soldados de infantaria iraquianos, disparando rifles de assalto e granadas contra os tanques americanos que bloqueavam a esquina que leva a um acesso a uma das pontes do Rio Tigre, disse Wolford. Dois aviões A-10 fizeram mira sobre o topo dos prédios e a rua com canhões de 30 mm, e aviões britânicos Tornado usaram bombas de precisão. Cerca de uma hora depois do início do ataque, Wolford levou seus tanques e blindados de volta ao local e reocupou a esquina. O coronel David Perkins disse que cerca de 500 iraquianos tomaram parte na contra-ofensiva. Eles eram uma mistura de Guarda Republicana, Fedayin e membros do Partido Baath. ?Um monte de combatentes em trajes civis?, afirmou. Nos últimos dois dias, o Exército dos EUA viu poucos iraquianos se entregarem. Muitos têm lutado até a morte, e as tropas dos EUA estão de sobreaviso contra ataques suicidas. Autoridades militares americanas disseram que ainda não se sabe se Saddam Hussein foi morto no bombardeio do restaurante onde o líder iraquiano estaria reunido com seus filhos. No hospital al-Kindi, o médico Taleb Saadi disse que entre 30 e 35 corpos chegaram à instituição, e pelo menos 300 feridos estavam em tratamento na ala de emergência. Não ficou claro se se tratavam de baixas civis ou militares. Veja o especial :