EUA entram em horário de verão este final de semana Os EUA entram em horário de verão à meia-noite de domingo, quando os relógios serão adiantados em 1 hora. De acordo com a legislação federal de 1987, o horário de verão nos EUA começa no primeiro domingo de abril e termina no último domingo de outubro. Os estados de Arizona, Havaí e setores de Indiana ficam fora do horário de verão. Com a mudança o horário de Brasília passará a ficar 1 hora à frente de Nova York.