EUA entram em horário de verão no domingo

Com isso, a Costa Leste dos EUA passará a estar quatro horas atrás do padrão planetário GMT (Greenwich Mean Time) e uma hora atrás de Brasília; a chamada zona central dos EUA, que inclui Chicago (Illinois), ficará cinco horas atrás do padrão GMT e duas horas atrás de Brasília; a chamada zona das montanhas, que inclui Denver (Colorado), ficará seis horas atrás do padrão GMT e três horas atrás de Brasília; a chamada zona do Pacífico, que inclui Seattle (Washington) e Los Angeles (Califórnia), ficará sete horas atrás do padrão GMT e quatro horas atrás de Brasília.

No Canadá, Toronto e Montreal passarão a estar quatro horas atrás do padrão GMT e uma hora atrás de Brasília; Vancouver passará a estar sete horas atrás do padrão GMT e quatro horas atrás de Brasília.

Os EUA e o Canadá saem do horário de verão em 2 de novembro.

Também neste domingo, o Uruguai sai do horário de verão, atrasando seus relógios em uma hora. Com isso, Montevidéu ficará no mesmo horário de Brasília.