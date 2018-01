EUA entregam 14 helicópteros de combate à Colômbia A embaixadora dos Estados Unidos na Colômbia, Anne Patterson, participou hoje da cerimônia de entrega de 14 helicópteros de combate Black Hawk ("falcão negro") para o Exército da Colômbia. O presidente do país Andrés Pastrana, também participou da cerimônia, realizada na base militar de Tolemaida. Os helicópteros, fabricados pela Sikorsky e com valor de US$ 14 milhões cada, só serão usados a partir de maio, quando as tripulações colombianas tiverem completado o treinamento. Eles fazem parte do pacote de ajuda de US$ 1,3 bilhão dado pelos EUA para que a Colômbia combata o narcotráfico. Segundo a embaixadora Patterson, em 2001 as forças colombianas, treinadas pelos EUA, destruíram 1.400 laboratórios rudimentares usados na transformação de folhas de coca em pasta, 84 laboratórios mais sofisticados, que refinam a pasta e a transformam em cocaína, e quase 60 toneladas de cocaína. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.