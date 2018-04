EUA entregam navio petroleiro à Líbia

A embarcação, Morning Glory, está seguindo para o porto da refinaria Zawiya, que fica 40 quilômetros a oeste da capital líbia, Trípoli. Segundo o porta-voz, Ayoub Qassem, três navios da Marinha líbia estão fazendo a escolta do petroleiro.

Na semana passada, a Marinha norte-americana deteve o petroleiro em águas próximas de Chipre, no Mediterrâneo, impedindo a tentativa de militantes líbios de venderem uma carga de petróleo, em desafio ao governo líbio. Ontem, um porta-voz do Pentágono informou que 34 marinheiros da fragata USS Elrod estão a bordo do petroleiro.

O episódio ilustra a extrema fragilidade do governo da Líbia, que tenta se impor contra milícias desde 2011, quando o líder líbio Muamar Kadafi foi deposto e morto. Fonte: Associated Press.