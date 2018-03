EUA entregam US$ 20 milhões em ajuda à Autoridade Palestina Os EUA entregaram nesta quarta-feira US$ 20 milhões à Autoridade Palestina, na primeira vez em que passam diretamente às mãos ao governo encabeçado por Yasser Arafat, disseram funcionários americanos e palestinos. O dinheiro, parte de um multimilionário pacote de ajuda às comunidades palestinas, é destinado à recuperação e manutenção de estradas, edifícios públicos e das redes de eletricidade, água e esgotos danificadas por três anos de luta com Israel. O pagamento acertado durante a recente visita da conselheira de Segurança Nacional Condollezza Rice à região, será colocada numa conta bancária oficial administrada pelo ministro das Finanças palestino, Salam Fayad, umex-funcionário do Banco Mundial encarregado de controlar as anteriormente obscuras contas dos territórios palestinos. ?Estamos satisfeitos com Fayad, achamos que ele está fazendo um bom trabalho e tem todo nosso apoio?, disse um funcionário americano que pediu para não ser identificado. Jihad al Wazir, vice-ministro doPlanejamento, confirmou que se trata da primeira entrega direta de ajuda financeira dos EUA à Autoridade Palestina. Antes, Washington só entregava dinheiro aos palestinos através das Nações Unidas ou outras organizações. Outros US$ 30 milhões em ajuda estão sendo encaminhados ao governo palestino através de Ongs locais e internacionais.