EUA enviam 3 aviões de alimentos ao Afeganistão Três aviões de carga norte-americanos jogaram 53.000 pacotes de alimentos no norte do Afeganistão esta noite, informou o porta-voz da Força Aérea, sargento Randy Mitchell, como parte de uma campanha humanitária durante os ataques militares ao país. Quatro aviões C-17 estavam preparados para a operação, mas um deles foi obrigado a retornar antes de jogar os alimentos, disse o porta-voz, sem dar detalhes sobre o motivo do retorno. Mitchell disse que os aviões já jogaram mais de 500 mil pacotes de alimentos desde o início da operação, que coincide com o início dos ataques. As rações individuais contêm alimentos como cevada cozida, arroz, pães e manteiga de amendoim e correspondem a 2.200 calorias.