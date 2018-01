EUA enviam ao Golfo bomba de 9,5 toneladas A força aérea norte-americana começou a enviar para a região do Golfo várias bombas Moab de 9,5 toneladas, as maiores do arsenal convencional dos Estados Unidos, indicou na quarta-feira uma autoridade da Defesa norte-americana A utilização que os Estados Unidos pretendem dar a estas bombas, que tem poder de destruição equivalente ao de um pequeno engenho nuclear, permanece em segredo. "O que nos foi dito hoje é que estão a caminho", revelou a fonte sob anonimato. Oficialmente batizado como Moab (Munição Maciça com efeito de sopro), este engenho é oficiosamente chamado como "mother of all bombs" (mãe de todas as bombas). A Moab é uma versão mais potente da "daisy cutter" (cortadora de margaridas), bomba de 6,75 toneladas que foi utilizada no Vietnã, mas também na primeira guerra do Golfo e no Afeganistão, onde serviu para atacar as grutas onde se abrigaram talibã e membros da Al-Qaida. A Moab está equipada com um sistema de orientação por satélite e por uma cápsula que permite controlá-la até 13 metros do alvo. Veja o especial :