EUA enviam divisão aerotransportada para o Golfo O Exército dos EUA anunciou que sua 101ª Divisão Aerotransportada recebeu ordens para seguir para a região do Golfo Pérsico. O comunicado do Exército não especificou quando a divisão partirá ou quantos de seus 20 mil soldados serão enviados. A divisão conta com 270 helicópteros. O número de tropas americanas no Golfo é atualmente de 113 mil - cerca da metade no Kuwait, principal base de lançamento de uma invasão terrestre ao Iraque, liderada pelos EUA. Espera-se que chegue a 150 mil até o dia 15, segundo um alto funcionário do governo.