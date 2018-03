EUA enviam mais 35 mil soldados ao Golfo Pérsico Aumentando a pressão militar sobre Saddam Hussein, o secretário de Defesa dos Estados Unidos ordenou a partida de 35 mil soldados norte-americanos para a região do Golfo Pérsico, no maior deslocamento de tropas desde o recente acirramento das tensões com o o Iraque. Ao mesmo tempo, o porta-aviões britânico Ark Royal, com 800 soldados a bordo, zarpou neste sábado com destino ao Sudeste Asiático, de onde pode ser deslocado rapidamente para o Golfo. A partida marca o início do que deve ser o maior deslocamento naval da Grã-Bretanha desde a Guerra das Malvinas, em 1982. Enquanto isso, aliados-chave dos Estados Unidos já enviaram claros sinais à Casa Branca pedindo que seja dado mais tempo aos inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) para que completem seu trabalho no Iraque, ainda que isso implique no adiamento de uma ação militar no Golfo Pérsico, revelou o jornal The Washington Post em sua edição de sábado. A oposição desses aliados à iminência de uma guerra contra o Iraque reforça a posição dos assessores moderados da administração Bush, que se mostram contrários a um ultimato para que Saddam Hussein cumpra todas as exigências de destruir seus supostos arsenais de armas de destruição de massa. Assim, de acordo com fontes da administração, a possibilidade de um ataque em fevereiro parece se diluir, continua o Post. Ainda hoje, em Argel, o vice-primeiro-ministro iraquiano, Tarek Aziz, declarou que as armas de destruição em massa são um falso pretexto para que os Estados Unidos ocupem a região. "O verdadeiro e único objetivo dessas operações é dominar o Iraque, destruí-lo, ocupar a região para favorecer Israel e impor um domínio total ao mundo", disse Aziz, que está visitando a Argélia. "Aceitamos todas as resoluções da ONU, particularmente a 1.441 (sobre as inspeções). Os inspetores investigaram mais de 300 locais, alguns várias vezes, e, mesmo assim, as forças norte-americanas e britânicas continuam chegando ao Golfo", argumentou. Também apontando objetivos diferentes dos anunciados oficialmente para uma guerra no Golfo Pérsico, o jornal norte-americano Newsday, de Nova York, diz que uma parcela dos membros da administração Bush quer que os EUA tomem as reservas de petróleo do Iraque como espólio de guerra. De acordo com o jornal, os defensores dessa medida alegam que os EUA devem tomar o controle das reservas iraquianas de petróleo para pagar o custo do processo de instalação de um regime democrático no Iraque. Newsday cita um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, segundo o qual a Casa Branca concorda que a receita obtida com o petróleo iraquiano desempenharia um papel importante durante o período de ocupação do Iraque por tropas norte-americanas, mas somente em benefício do povo iraquiano. Apesar disso, dentro do governo, e mesmo dentro da Casa Branca há "fortes defensores" da proposta de que os EUA se apropriem da receita obtida com a venda de petróleo iraquiano como "espólio de guerra", diz o jornal. Segundo o jornal, o Departamento de Justiça está recomendando cautela quanto a essa proposta.