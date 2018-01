EUA enviam mais de 3 mil soldados para proteger Bagdá Entre 3 mil e 4 mil soldados norte-americanos serão enviados para Bagdá nas duas próximas semanas para reforçar a segurança na capital iraquiana, anunciou hoje uma autoridade militar norte-americana. "Nas próximas duas semanas, entre 3 mil a 4 mil soldados vão chegar para proteger a cidade", afirmou o general Glenn Webster, durante uma entrevista coletiva com o administrador civil norte- americano Jay Garner. "Temos atualmente mais de 12 mil soldados mas, como sabem melhor do que eu, estamos dentro de uma grande cidade e 12 mil soldados perdem-se facilmente dentro de uma cidade destas dimensões", acrescentou o general Webster. O general indicou ainda que as tropas norte-americanas vão patrulhar a cidade, onde continuam ocorrendo conflitos e saques, quase três semanas após a queda do regime de Saddam Hussein. Na segunda-feira, os cerca de 300 delegados que participaram de uma reunião política organizada pelos Estados Unidos afirmaram que a segurança é um dos principais problemas em Bagdá. Jay Garner garantiu hoje que a sua equipe vai concentrar- se no restabelecimento da segurança e dos serviços básicos, apelando ainda aos cidadãos iraquianos para ajudarem os norte- americanos a bloquearem todas as tentativas de tomada do poder por pessoa s que não são reconhecidas pela sua administração. "Precisamos da ajuda de vocês face a todos que dizem ter a autoridade, quando não a têm", disse. O comando central norte-americano (Centcom) anunciou domingo que o governador auto-proclamado de Bagdá, Mohammad Mohsen Zubeidi, foi detido e retirado da capital por continuar querendo tirar partido de "uma autoridade que não tem". Veja o especial :