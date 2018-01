EUA enviam mais soldados para o Iraque Um oficial americano informa que os EUA vão enviar ao Iraque dois batalhões da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército (com 500 a 600 soldados cada). Além disso, pelo menos duas brigadas do Exército que operam no norte do Iraque terão seus turnos de serviço prorrogados por cerca de dois meses. As famílias dos integrantes da 82ª Divisão (unidade de pára-quedistas) já foram notificadas da decisão, disse o oficial. Os EUA já têm cerca de 138 mil militares no Iraque. O aumento do número de soldados, repetidamente negado pelo presidente George W. Bush e seus auxiliares próximos durante a campanha eleitoral, visa a incrementar as ações contra a guerrilha iraquiana antes da eleição marcada para 30 de janeiro. As forças americanas já contabilizam 1.254 militares mortos no Iraque desde o início da invasão, em março de 2003; as mortes em toda a coalizão invasora somam 1.400.